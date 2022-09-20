Kars'ta domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Kars'ta yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan ve yol kenarına kadar gelen domuz sürüsü aracıyla seyreden Faruk Erdoğdu tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıkamış-Selim karayolunda aracıyla seyir halinde bulunan Faruk Erdoğdu, yol kenarında domuz sürüsünü gördü. Cep telefonuyla o anları kaydeden Erdoğdu'yu fark eden domuzlar kaçmaya başladı. Bir süre kaçan domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu.

O anlar ise anbean kaydedildi.