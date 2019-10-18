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Kars'ta dostluk maçında Mehmetçiğe selam gönderdiler

Kars Kafkas Üniversitesi ile Nahçivan Devlet Üniversitesi arasından oynanan dostluk karşılaşmasında her iki takımın sporcuları asker selamı vererek Mehmetçiğe selam gönderdi.


KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda Nahçivan Devlet Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesi öğrencileri arasında dostluk karşılaşması yapıldı.


Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan Kafkas Üniversitesi 2-0 gelip ayrılırken, her iki takımın sporcuları birlik beraberlik mesajları verdiler. Çekişmeli geçen 90 dakikanın sonunda sporcular birlikte asker selamı verdi. Karşılaşma yoğun ilgi gördü.

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