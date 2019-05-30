Kars'ta duman çıkan araç polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Kars'ta park halindeki araçtan çıkan duman itfaiye ve polisi alarma geçirdi.

Atatürk Caddesi'nde sahibi tarafından park edilen bir araçtan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, park halindeki 36 ED 060 plakalı aracın motor kısmının aşırı derece ısındığını fark etti. Caddeyi trafiğe kapatan polis, bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri ise araca aralıklarla su sıktı. Tüplü olduğu anlaşılan araç, bagajı açılarak motor ile tüpün irtibatı kesildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğuyan aracın sahibine bir türlü ulaşılamadı. Aracın daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Atatürk Caddesi'ni kısa süreliğine trafiğe kapatan polis, daha sonra caddeyi yeniden araç ve yaya trafiğine açtı.