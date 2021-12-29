Kars'ta düzensiz göçmen çetesini çökertildi

Kars'ta polis, düzensiz göçmenlerin başka illere naklini sağlayan, barındıran, sahte kimlik ve belge temin eden çeteyi çökertti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, aralarında sahte kimlik ve belge sağlayan 8 kişinin de bulunduğu toplam 21 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

“Sahte evrak düzenleyen 8 kişilik çete çökertildi”

KOM ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kişileri para karşılığı Kars'ta barındıran, sahte kimlik ve belge sağlayan, başka illere nakillerini yapan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

“Çete üyelerinden 4'ü tutuklandı”

Operasyonla gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine evine gönderilirken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmek üzere idari işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.