Kars'ta eczacılardan şeritli korona virüs önlemi

Kars'ta eczacılar koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla çalışan ve müşterinin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için tezgahlarının önüne kırmızı şerit çekti.

Türk Eczacıları Birliğinin, koronavirüs ile mücadele kapsamında kişilerin aralarına bir metre mesafe koymalarının çok önemli olduğunu bildirmesi üzerine, Kars'ta eczane çalışanları da önlemlerini artırmaya başladı. Bu kapsamda kentte bazı eczaneler çalışanlar ve müşterilerin birbirinden en az 1 metre aralıkla durması için tezgahlarının önüne kırmızı şerit çekti.

13.Bölge Eczacı Odası Kars İl Temsilcisi Uzman Eczacı Ömer Şerif Çelebi, “Eczanelerimizde hem hastalarımızı hem kendimizi güvenli alanlarda tutmak için çeşitli önlemler almış bulunmaktayız. Kişiler arası en az 1 metre mesafenin korunması için gereken şerit, bariyer, koruyucu ekipman gibi faktörleri işletmekteyiz. Eczanelerimiz periyodik olarak dezenfekte edilmekte olup sağlıklı alanlar olarak kalması için tüm çabamızı vermekteyiz. İnanıyoruz ki korunma için atılan her adım toplumsal sağlığa büyük katkılar sunacaktır. Eczanelerimiz her zaman olduğu gibi her şartta halkımızın hizmetindedir. İhtiyaç ve imkanlar doğrultusunda hizmetlerini kesintisiz sürdüreceklerdir. Halkımız bu konuda rahat ve huzurlu olabilirler” dedi.

Sahte maskeler hakkında da Karslılara uyarılarda bulunan Çelebi, “Bir diğer konu ise ‘N95' piyasa ismiyle bilinen maskelerdir. Bu tür maskeler yüksek koruma faktörlerine sahip olup profesyonel kullanım içindir. Amerika standardı N95 olup, Avrupa standardı ise EN149 olarak tanımlanan maskelerin ffp1, ffp2 ve ffp3 olmak üzere 3 çeşidi vardır. ffp2 tip maske ile N95 tip maske yakın koruma değerlerine sahiptir. Bu tip maskeler profesyonel sağlık çalışanları ve kronik hastalığı olanlar tarafından kullanılmalıdır. Aksi takdirde kontrolsüz kullanım, hem ihtiyacı olanın maskeye ulaşmasını zorlaştıracak hem de kendilerini korumaya çalışırken toplumu riske atacaktır. Bu tip yüksek korumalı maskeler ventilleri sayesinde kullananın nefesini dışarıya direkt olarak vermekte fakat içeri süzerek geçirmektedir. İşte bu nedenle bu tür maskeler kullanılırken bile üzerine mutlaka lastikli cerrahi maske takılmalıdır. Yakın zamanda Sağlık bakanlığımızın aldığı tedbir kararı ile bu tür maskeler ( N95 , EN149 ) sadece eczanelerden reçete karşılığında ihtiyacı olan kişilere satılacaktır. Buradaki yanlış algı oluşmasını engellemek için şunu belirtmekte fayda var : Maskeleri doktor reçetesi yazıldığında ücretsiz alma gibi bir durum yoktur. Reçete dahilinde sadece eczanelerden satışının yapılacak olması, olası riskleri kontrol altına alma amaçlı bir tedbirdir. Zira eczane dışında satılan bu tür maskelerin internet ortamında ve ehli olmayan kişilerce satılan sahte formları da çokça mevcuttur. Halkımızdan bu konuya hassasiyet göstermesini ve sadece eczanelere güvenmesini istiyoruz. İnternet ortamından çok yüksek rakamlar karşılığı bu maskeleri almamalarını ve böylece fırsatçılara açık kapı bırakmamalarını istiyoruz. Unutmayın ki; Eczacınız en yakın sağlık danışmanınızdır” diye konuştu.

Eczanelerinde artık kendi antiseptik maddeleri üreteceğini ve vatandaşların uygun fiyata ve güvenilir antiseptik maddeleri eczanelerden temin edebileceklerini anımsatan Çelebi, “Dezenfektan maddelerde yaşanan ani ihtiyaç durumuna karşılık piyasada birçok marka türemiştir. Halkımız, bu tür maddeleri kullanım konusunda yine en güvenilir adres olan eczanelere danışmalıdır. Yine bakanlığımızın yeni aldığı karar doğrultusunda eczanelerimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı eczanelerde hazırlanabilecek 2 formülasyon ile kendi antiseptik maddelerini üreteceklerdir. Böylece halkımız en uygun fiyata en güvenilir antiseptik maddeleri eczanelerinden temin edebilecektir. Bu durumun sahte ve içeriği belli olmayan ürünlerin piyasadaki dolaşımını en aza indireceği düşüncesindeyiz. Herkese bu mücadelede başarılar diler, biran önce sağlıklı huzurlu günlerin gelmesini temenni ederim” şeklinde konuştu.