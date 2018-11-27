Kars'ta eğitime bir destekte Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin(TOBB) Finansmanı ve destekleri ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) organizatörlüğünde yaklaşık olarak bin öğrenciye eğitim seti hediye edildi.

Özellikle kırsal bölgelerde bulunan okullara sağlanan eğitim yardımları, bin öğrencinin eğitim ve kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek üzere TOBB'un ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO)'nun destek ve katkıları ile yapıldı.

KATSO'nun genç Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, TOBB'un eğitime verdiği desteğin asla göz ardı edilmeyeceğini söyledi.

Başkan Alibeyoğlu, “Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nın eğitime sunacağı yardım ve katkılar her zaman sürecektir. Bu bir sosyal sorumluluğun gerekliliğidir” dedi.

Katkı ve desteklerinden dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Başkan Alibeyoğlu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği her zaman ve her dönem eğitimin ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında durmuş, desteklerini esirgememiştir. TOBB'un yaptığı okullarda günümüzde binlerce öğrenci eğitim görmekte ve yine TOBB'un vermiş olduğu destekler sayesinde binlerce ihtiyaç sahibi aile nefes almaktadır. TOBB'un eğitime vermiş olduğu destekler göz ardı edilemez” diye konuştu.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, yöneyim kurulu üyeleriyle birlikte TOBB ve KATSO katkılarıyla hazırlan eğitim setlerini öğrencilere hediye etti. Eğitim setini alan öğrencilerin ise mutlulukları gözlerinden okundu.