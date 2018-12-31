Kars'ta eksi 15 derece soğukta yılbaşı uygulaması

Kars'ta bin 382 personelin katılımıyla güvenlik uygulaması yapıldı. Vali Türker Öksüz, uygulama noktasına gelerek güvenlik güçlerine baklava ikram etti.

Kars Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yılbaşına saatler kala eksi 15 derece soğukta güvenlik uygulaması yapıldı. Adeta nefeslerin donduğu Kars'ta polis, uygulama noktasında araçları tek tek kontrol etti. Araç sürücülerine alkol kontrolü yaptı.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta Vali Türker Öksüz'de polisleri yalnız bırakmadı. İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Alay Komutanı Osman Kılıç ile birlikte uygulama noktasına gelen Vali Türker Öksüz, görevli polislerin yeni yılını kutladı. Öksüz, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Polis ve vatandaşlara baklava ikram etti.

Güvenlik noktasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, “Biliyorsunuz bugün yılbaşı gecesi, 2018'i geride bırakıyoruz. 2019 yılına doğru yol alıyoruz. Bugün vatandaşlarımız hem yılbaşı dolayısıyla huzur ve güvenlik içerisinde bu yılı karşılasınlar. Hem de rahat bir gün geçirsinler diye gerek jandarma, gerek emniyet personelimiz çeşitli yerlerde, uygulama noktalarında, gerekse halkımızın topluca bulunduğu umuma açık yerlerde, ulaşım noktalarında, havaalanında, tren garında, terminalde her tarafta tedbir aldık” dedi.

“Bin 382 güvenlik görevlisinin katılımıyla uygulama yapılıyor”

Kars genelinde polis ve jandarmadan oluşan bin 382 personelin uygulamada görev aldığını ifade eden Vali Öksüz, “Toplam bin 382 personelimiz bugün vatandaşımızın huzuru ve güveni için yılbaşını rahat, huzur içerisinde geçirmesi için görev yapıyor. Bugünü sıkıntı duymadan, problem olmadan huzur içerisinde geçirsinler diye bu tedbirler alınıyor. Ben bu fedakarca çalışan güvenlik görevlilerimizi, kolluk görevlilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Hem güvenlik görevlilerimizin, hem de vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” diye konuştu.

Kars Valisi Türker Öksüz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç ile birlikte bir süre polislerle sohbet etti. Öksüz, polis ve vatandaşlara baklava ikram etti. Vali Türker Öksüz ve yanındakilerin nefes alırken ağızların buğu çıkması ise dikkat çekti. Eksi 15 derece soğukta güvenlik güçleri uygulamalarını devam ediyor.