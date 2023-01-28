Kars'ta eksi 18 derece soğukta kış tatbikatı

Kars'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" eksi 18 derece soğukta devam ediyor.

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, aralarında Almanya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin personeli katılıyor.

Bin 758 personel katıldığı, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanıldığı tatbikat, hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü Kars'ta sürüyor.

14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen basın brifingi programında, Hava Savunma Yüzbaşı Ahmet Adıyaman tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Tatbikat alanına götürülen gazetecilere, tatbikatın komuta merkezi gezdirildikten sonra, burada Bosna Hersek, Kazakistan, Kosova, Özbekistan, Azerbaycanlı komutanların da yer aldığı bir durum değerlendirmesi yapıldı.

Kolordu esas komuta yerinde soğuk iklim kar kamuflajı ile hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi tanıtılırken Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin topçu birlikleri tankların bakım ve temizlemesini yaparak hazırlıklarını tamamladı.

“Özel kuvvetlerin eğitimi nefes kesti”

Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Havan Tevcih Sistemi hakkında farklı ülkelerden katılan birliklere eğitim verdiği tatbikatta, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli de Gürcistan, Özbekistan, Kosova ve Kazakistan birlikleri de “30 Ocak Basın Günü” ve 2 Şubat'taki “Seçkin Gözlemci Günü”ne hazırlanıyor.

Tatbikata katılan helikopterlerin bakımını da yapan askeri personel, her şartta hazır halde bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan yerli ve milli seyyar sahra mutfak ünitelerinde ise tatbikata katılan askerler için sıcak yemek hazırlanıyor.