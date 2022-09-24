Kars'ta eksi 5 derece soğukta Yudum rüzgarı esti

Kars'ta Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Yudum rüzgarı esti. Eksi 5 derece soğukta sevenlerinin karşısına çıkan Yudum söylediği birbirinden güzel şarkılarla alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu.

Kars Peynir Festivali'nin son gününde sanatçı Yudum sahne aldı. Kars Kalesi eteklerinde Bedesten bölgesinde soğuk havaya aldırış etmeden alanı dolduran binlerce kişi, Yudum'un seslendirdiği şarkılarla adeta kendinden geçti. Sanatçının seslendirdiği eserlere eşlik eden vatandaşlar festivalin son gününde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Yudum'a program sonunda SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca plaket takdim etti. İl Kültür Müdürü Hayrettin Çetin ise programa verdiği desteklerden dolayı Hakan Kankılıç'a plaket vererek teşekkür etti.