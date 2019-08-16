İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta elektrik teline atılan ayakkabı trafoyu yaktı

Kars’ta elektrik tellerine atılan bir çift ayakkabı trafoyu yaktı.

Kars'ta elektrik tellerine atılan bir çift ayakkabı trafoyu yaktı. Ateş alarak yanan trafoda maddi hasar oluştu.


Kars, Bülbül Mahallesi 1. Tepe sokakta kimliği belirsiz kişilerce elektrik tellerine atılan bir çift ayakkabı kısa devre yaparak ARAS Elektrik A.Ş.'ye ait trafoyu yaktı. Trafonun yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve ARAS Elektriğe bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafoya müdahale etmek için elektriğin kesilmesini bekledi. Bölgeye gelen ARAS elektrik çalışanları önce elektrikleri kesti, ardından köpükle müdahale ederek yanan trafoyu söndürdü. Ekipler yaptıkları incelemede trafonun yanmasına tellere atılan ayakkabıların sebep olduğunu belirlerdi. Tamamen yanan trafo kullanılamaz hale geldi.



“Mahalle sakinleri tepki gösterdi”


Öte yandan trafonun yanmasına ayakkabıların sebep olduğunu ifade eden mahalle sakinleri güvenlik kameraları yardımıyla ayakkabıları atan kişi veya kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi.


Ekipler tamamen söndürülen trafoyu değiştirerek Bülbül Mahallesi'ne yeniden elektrik verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.