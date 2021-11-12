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Kars'ta emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Kars’ta trafikte emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Kars'ta trafikte emniyet kemeri uygulaması yapıldı.


Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün katılımıyla, Kazımpaşa Caddesi üzerinde tüm Türkiye'de eşzamanlı olarak "Trafikte Emniyet Kemeri Kullanımı" gerçekleştirildi.


Kazımpaşa Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, sürücüler tek tek durdurularak, emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgi verildi.


Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Emniyet kemeri çok önemli, yaralamalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Ölümlü kazalarda da yüzde 45 etkili oluyor. Onun için emniyet kemerini mutlaka takmamız lazım. Kullanmamız lazım, çevremize de kullandırmamız lazım” dedi.


Öksüz ile birlikte İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ta hem sürücüleri uyardı. Hem de sürücülere el broşürü dağıttı.


Kent genelinde bu tür uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

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