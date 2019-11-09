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Kars'ta enerji nakil kablo hırsızlığı

Kars’ta kablo hırsızları jandarmanın titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi.

Kars'ta kablo hırsızları jandarmanın titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi.


Kars'ın Arpaçay ilçesi Güvercin köyü ile Susuz'a bağlı Porsuklu köylerinde meydana gelen 2 bin 700 metre enerji nakil kablo hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma başlatıldı.


Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli 6 kişiden 5'i gözaltına alındı. Göz altına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. Kimlik bilgileri tespit edilen 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.


Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

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