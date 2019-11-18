İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta enerji nakil kablo hırsızlığı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.


Merkeze bağlı Mezra Köyü Mollaömer mevkinde Bakü-Tiflis-Kars Uluslararası Demiryolu hattında iyileştirme çalışması yapan firmaya ait 1 adet makas motoru, 6 adet LED'i sinyal malzemesi, 2 adet galvanizli direk, 5 adet merdiven ve muhtelif ebatlarda montaj aparatı çalındı. Olayla ilgili olarak jandarmaya haber verildi.


Hırsızlık olayı ile ilgili olarak Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca gerekli çalışmalar titizlik içerisinde yapılarak olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli bir kişi evinde yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilirken, şüphelinin evinde yapılan aramada 2 adet galvanizli direk ve 2 adet ray demiri ele geçirildi. Malzemeler ilgili firma yetkililerine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.