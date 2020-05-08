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Kars'ta esnaf ile polis arasında kapalı yol gerginliği

Kars’ta Covid-19 tedbirlerinde araç trafiğine bir kısmı kapatılan cadde esnaf ile polis arasında gerginlik yaşanmasına neden oldu.

Kars'ta Covid-19 tedbirlerinde araç trafiğine bir kısmı kapatılan cadde esnaf ile polis arasında gerginlik yaşanmasına neden oldu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılan Faikbey Caddesi'nin GAMP Konağı'ndan eski Emniyet Müdürlüğü güzergahına açılması esnafı ile polis karşı karşıya getirdi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla manavlara vatandaşların girmesi yasaklanırken, marketlerin manavları ise içeriye alınması kararlaştırılmıştı. Kentte denetim yapan polis ekipleri Faikbey Caddesi'nde bir market önünde bulunan manav reyonuna ceza yazmak istedi.


Aylardır iş yapamadıklarını ifade eden esnaf, özellikle bir marketin önünün neden açık olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

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