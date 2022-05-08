Kars'ta ev ve ahırlar su altında kaldı

Kars'ta sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Kentte aniden bastıran sağanak yağmur sel ve su baskınlarını da beraberinde getirdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte gelen sel ve su baskınları ev ve ahırları sular altında koydu. Vatandaşların imdadına ise Arpaçay Belediyesi ve AFAD ekipleri yetişti. Belediye ekipleri su dolan ev ve ahırların suyunu çekerken, AFAD ekipleri ise hasar tespiti yaptı.

Arpaçay'a bağlı Bardaklı, Atçılar ve Küçük Çatma köylerinde etkili olan yağmur sonrası gelen selden çok sayıda ev ve ahırda hasar oluştu.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji, vatandaşları sağanak yağmur sonrası oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.