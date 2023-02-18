İhlas Haber Ajansı

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Kars'ta fahiş fiyat denetimleri artırıldı

Kars’ta deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik fahiş fiyat denetimleri artırıldı.

Kars'ta deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik fahiş fiyat denetimleri artırıldı.


Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tarafından kurulan ve aralarında zabıta, Defterdarlık ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden oluşan ekipler, il genelinde denetimlerine devam ediyor.


Ekipler, deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelere ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, uyku tulumu, bebek maması, bot-mont, atkı-bere-eldiven, hijyen malzemelerine yönelik olarak fahiş fiyat denetimi yaptı. Fiyatları karşılaştıran ekipler, iş yeri sahiplerini uyardı.


Ekiplerin fahiş fiyatla satış yapılmasının önüne geçilmesi için denetimleri aralıksız yapacakları öğrenildi.

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