Kars'ta fahiş fiyata geçit yok. Valilikçe oluşturulan ekipler, denetimlerini sıklaştırdı.

Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan ekipler, başta zincir marketler olmak üzere, toptan ve perakende satış yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler yaptıkları denetimlerde fahiş fiyatla satış yapılmasının da önüne geçiyor.

Kars genelinde valilikçe oluşturulan ekipler, deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelere ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, uyku tulumu, bebek maması, bot-mont, atkı-bere-eldiven, hijyen malzemeleri satışı yapan işyerlerine yönelik olarak fahiş fiyat artışı denetimlerinde malzemelerin fiyatlarını kontrol ediyor, fiyatlar arasında karşılaştırma yapıyor. Ekipler fahiş fiyatla satış yapan işyerlerine ise cezai işlem uyguluyor.

Öte yandan Kars'ta fahiş fiyat denetimlerinin aralıksız süreceği öğrenildi.