Kars'ta ‘Fetih Kupası' heyecanı başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kars İl Voleybol Temsilciliği tarafından, Ani'nin Fethine dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan "16 Ağustos Fetih Kupası" voleybol turnuvası başladı.

İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda start alan turnuvada, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü karşılaştı. Turnuvanın ilk galibi İl Emniyet Müdürlüğü olurken, Milli Eğitim Müdürlüğü ile karşılaşan Genç Kafkars Spor maçının galibi de Genç Kafkars Spor oldu. Günün son karşılaşmasına T.C.D.D Taşımacılık A.Ş'nin katılmaması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hükmen galip geldi. Turnuva yarın saat 17.30'da İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda oynanan voleybol karşılaşmalarını İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Zakir Lazoğlu, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Olcay Okan Avşar ve çok sayıda sporsever izledi.