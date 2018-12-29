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Kars'ta Futsal Turnuvası sona erdi

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış BESYO’da düzenlenen bölümler arası Futsal müsabakaları sona erdi.

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış BESYO'da düzenlenen bölümler arası Futsal müsabakaları sona erdi.


Sarıkamış Beden Eğitimi Yüksek Okulu (BESYO) tarafından düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı bölümler arası Futsal müsabakalarında bayanlarda Eğitim 3'üncü Sınıfı, Eğitim 4'üncü Sınıfı final karşılaşmasında penaltı atışlarıyla geçerek 1'inci oldu.


Erkeklerden ise 30 takım katıldı.Yoğun ilgi gören Futsal müsabakası çekişmeli geçerken takımlarını tutan öğrenciler tribünde renkli görüntülere sahne oldu. Yapılan mücadele sonunda erkelerde Öğretmenlik 3'ncü sınıf, Antrenörlük 1'inci sınıfı 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu.


Şampiyon olan takımlara çeşitli hediye ve plaket verildi.

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