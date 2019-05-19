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Kars'ta Galatasaraylılar sokaklara döküldü

Süper Lig’de Galatasaray’ın konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etmesi, Kars’ta sarı-kırmızılı taraftarları sokaklara döktü.

Süper Lig'de Galatasaray'ın konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesi, Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarları sokaklara döktü.


Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Faikbey caddesi üzerinde bulunan aslan heykeli önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk marşları söyledi. Meşaleler yakarak galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı.


Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan taraftarlar açtıkları sarı-kırmızı bayrakla şampiyonluk turu attı. Kars'ta aslan heykeli önünde toplanan taraftarlar, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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