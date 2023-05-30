Kars'ta Galatasaraylılar sokaklara döküldü

Galatasaray’ın, Süper Lig’in 36.
Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kars'ta sarı-kırmızılı taraftarlar, sokaklara döküldü.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Kars'ta Faikbey Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşaleler yakıp, takımlarının bayraklarıyla şampiyonluk sevincini yaşadı.