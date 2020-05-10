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Kars'ta gar, gış, gıyamet

Kars’ta Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın, 3G’sinin açılımını yaptığı ‘Gar, Gış, Gıyamet!’ Kars’ta hüküm sürüyor.

Kars'ta Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın, 3G'sinin açılımını yaptığı ‘Gar, Gış, Gıyamet!' Kars'ta hüküm sürüyor.


Kars'ta başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezinde yağmurun etkili olduğu Kars'ta 2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı oluşuz etkiledi. Kar ve tipinin etkili olduğu Hanlar Geçidi'nde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.


Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düştüğü Kars'ta kar yağışından dolayı ekili alanlarda kar altında kaldı. Digor-Iğdır Karayıolu'nda bulunan Hanlar Köyü'nde ise vatandaşlar kar altında günlük işlerini yapıyor. Sobaların tekrar yandığı Kars'ta 10 Mayıs'ta kar ve tipinin etkili olması vatandaşlar arasında da şaşırttı. Kentte yağışlı havanın etkili olacağı öğrenildi.

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