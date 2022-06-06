Kars'ta “Geçmişi kitaplardan değil, yaşayanlardan öğren” etkinliği

Dr. Yaşar Kop öncülüğünde, “ Geçmişi kitaplardan değil, yaşayanlardan öğren” sloganı ile ilköğretim 8. sınıf ve üniversite son sınıf öğrencilerini bir araya getirdi.

Şehit ve Gaziler Derneği Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yaşar Kop, Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Muhsin Ağçay, İstiklal Harbi Şehit Yakınları Derneği Başkanı Yılmaz Kolyiğit, Kıbrıs Gazisi Mevlüt Kara, Güneydoğu Gazisi Murat İzgi, Kasım Kurşunoğlu Ortaokulu öğretmenleri ve 8. sınıf öğrencileri ile Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıf öğrencileri katıldı.

Yaklaşık 130 katılımcıya Sosyal Bilgiler 4. sınıftan “Tarihi yaşatanlar” grubu üyelerinden, Ecenur Akkoç, Turhan Sıla Demirağ, Güldem Perk, Ayşe Yıldız ve Rabia Nur Beklen tarafından kendi emekleriyle hazırladıkları pasta, kurabiye çeşitleri ve çay ikram edildi.

Program Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Muhsin Ağçay'ın konuşmasıylşa başladı. Akabinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinden Güldem Perk ve Doç. Dr. Yaşar Kop birer konuşma yaparak, sözü Kıbrıs Gazisi Mevlüt Kara ile Güneydoğu Gazisi Murat İzgi'ye bıraktı. Her iki gazi de bire bir yaşadıklarını ilköğretim ve üniversite öğrencilerinden harmanlanan geleceğin teminatı olan gençlere aktarmaya çalıştılar. Karşılıklı soru cevap bölümünün de olduğu söyleşide, renkli görüntüler orta çıktı.

Kasım Kurşunoğlu Ortaokulu öğretmenleri ve 8. sınıf öğrencileri katıldıkları anlamlı bu organizasyondan duydukları mutluluğu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.