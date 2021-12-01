Kars'ta göçerlerin kar üzerinde zorlu yolculuğu

Kars'ta hayvanlarıyla yaylada kalmayı sürdüren son göçerler de kar yağışıyla birlikte göçe başladı. Göçerlerin kar üzerinde yolculuğu havadan görüntülendi.

Doğu Anadolu'da asırlardır sürdürülen kışın hayvanlar ile yayladan alçak rakımlı bölgelere göç etme geleneği çerçevesinde birçok göçer yayladan köyüne dönerken, kar yağışıyla birlikte son göçerlerde Iğdır'a doğru kar üzerinde yolculuğunu sürdürüyor.

Yüzyıllardır Anadolu'da, Orta Asya'dakine benzer ritüellerle sürdürülen bu gelenek çerçevesinde yazın yaklaşık 6 ay hayvanları ile yaylada kalan göçerler, kışın havaların soğumaya başlamasıyla da daha alçak rakımlı mahalle ve köylerine dönüyor.

Kars'ta hayvanlarını otlatmak için dönmeyip yaylada kalmayı sürdüren son göçerler kar yağışının meraları kaplaması, hayvanların otlak bulamaması ve soğuk hava dolayısıyla yaylalardan ayrılarak kar üzerinde soğuğa aldırış etmeden gece günüz hayvanlarıyla birlikte Iğdır'a dönüyor.

Geri dönüş yolunda hem hayvanlarının karnını doyurmak için çaba sarf eden göçerler, hem de soğukla mücadele ediyor.

Ardahan Göle'den yola çıkan göçerler, Boğatepe, Susuz Yolboyu köyü üzerinde Subatan köyünü geçerek buradan Digor üzerinden Iğdır'a varmış olacak. Göçerlerin kar üzerinde hayvanlarıyla yolculuğu havadan görüntülendi.