Kars'ta görev yapan doktordan önemli proje

Dr. Orhan Uzun'un katılımıyla Fetal Ekokardiyografi kursu gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji Bilim Dalı, Gazi Perinatoloji Okulu tarafından düzenlenen Fetal Ekokardiyografi Kursu Ankara'da düzenlendi.

Kursun baş eğiticisi; Galler Cardiff Universitesi'nden Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Elektrofizyoloji uzmanı, Galler Fetal Kardiyovasküler Network Başkanı olan ve alanında dünyaca otör sayılan Türk bilim adamı Prof. Dr. Orhan Uzun'du. Ayrıca kursta Ankara Başkent Universitesi, Gazi Universitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde çalışan alanında uzman olan öğretim üyelerinin sunumları gerçekleştirildi. Fetal kardiyak anormalliklerin yenidoğan dönemindeki yönetimini İngiltere'den alanında birçok çalışması olan Prof. Dr. David Evans sundu. Kadın hastalıkları ve doğum, radyoloji, perinatoloji ve pediatrik kardiyoloji uzmanlarından oluşan yaklaşık 100 doktorun katılımıyla gerçekleşen kursta fetal kardiyak anomalilerin ultrasonografik tanısı, tedavi yöntemleri, yenidoğan yönetimi tartışıldı. Kursiyerlere birebir fetal ekokardiyografi eğitimi verildi.

2014- 2017 yılları arasında Kars Harakani Devlet Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Kurs sekreteri Dr. Cem Terece, yapılan geribildirimlerde fetal ekokardiyografi kursunun Prof. Dr. Orhan Uzun ile tekrar düzenlenmesinin istenildiğini belirtti. Tıp Fakültesi Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı ve Kurs Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Zeki Taner maternal ve fetal dönemlerde karşılaşılan problemlerle ilişkili spesifik kursların düzenlenmeye devam edeceğini söyledi.