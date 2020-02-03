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Kars'ta gün batımı görsel şölen oluşturdu

Kars’ta gün batımı kartpostallara basılacak görsel şölen oluşturdu.

Kars'ta gün batımı kartpostallara basılacak görsel şölen oluşturdu. Dikme Köyü Kars Çayı'nın geçiş güzergahında kaydedilen görüntüler Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.


Dikme Köyü bölgesinde gün batımını izlemek için geldiğini ifade eden vatandaş, “Kars'ta en güzel gün batımı burada oluyor. Bende arası sıra buraya gelip, gün batımını seyrederek keyif alıyorum. Sırf bunun için, bu gün batımı için buraya geliyorum” dedi.


Dikme Köyü bölgesinde bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla bürünmesi adeta görenleri büyülüyor. Gün batımı ve yansıması kameralara yansıdı.

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