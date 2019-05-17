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Kars'ta günü birlik evlere operasyon düzenlendi

Kars’ta polis, günübirlik evlere operasyon düzenlendi.

Kars'ta polis, günübirlik evlere operasyon düzenlendi.


Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, sisteme kayıtlı olan günübirlik evlerin veri gönderip göndermediğinin kontrol edilmesi, sisteme kayıt olmadan işletilen günübirlik kiralanan evlerin tespit edilmesine yönelik olarak 22 ekibin katılımı ile il merkezinde ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyonlarda 102 daire kontrol edildi, vatandaşların genel olarak ilgili mevzuata uygun hareket ettikleri tespit edildi.


1 kişiye 5490 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan idari işlem yapıldı. 1 apart sahibine de 1 bin 774 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan idari işlem uygulandı.


Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.

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