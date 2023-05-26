İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kars'ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Kars’ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında; İl Güvenlik-Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında; İl Güvenlik-Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlen ve kaymakamların video-konferans yöntemiyle, ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, asayiş-güvenlik, sınır güvenliği, düzensiz göç konuları ele alındı.


Toplantıda, fikir alış-verişinde bulunuldu. İlgili kurumların asayiş-güvenlik, sınır güvenliği, düzensiz göç konularında aldığı önlemler masaya yatırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.