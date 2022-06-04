Kars'ta Güzel Sanatlar Sergisi'nin açılışı yapıldı

Kars'ta Güzel Sanatlar Sergisi'nin açılışını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptı.

Kars Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin bir birinden güzel resimlerinin yer aldığı ‘Güzel Sanatlar Sergisi' Bedesten Bölgesi'nde görücüye çıktı.

Serginin açılışını yapan Vali Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, daha sonra sergiyi gezdi. Öğrencilerin el emeği göz nuru dökerek yaptığı resimler yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Yılsonu yaklaştıkça okullarımızı eğitim-öğretim yılı boyunca yaptıkları sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetlerini hem velilerimize, hem halkımıza sergilemek istiyoruz. Güzel Sanatlar Lisemizin müzik ve güzel sanatlar bölümü bulunmaktadır. Resim bölümü öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz yıl boyunca yapmış oldukları atölye çalışmalarının içerisinden seçtikleri beğendikleri eserlerini bugün burada sergilediler” dedi.

Acay, “Bu okulumuzun şöyle bir faydası var. Hakikaten resim ve müzik alanında yetenekli çocuklarımız var. Bu çocukların yeteneklerini geliştirmesi için bu okul çok önemli bir görev üstlenmiştir. Ben bu vesileyle buraya katkı sağlayan öğretmenlerime, öğrencilerime ve onlara destek olan velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Acay Vali Türker Öksüz'e de kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Protokol üyeleri sergiyi gezerek sergide yer alan resimlerle ilgili öğrencilerle sohbet ettiler. Öğrencilerin resimlerin yer aldığı sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.