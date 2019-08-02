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Kars'ta hasta taşıyan diyaliz aracını rüzgar devirdi: 8 yaralı

Kars’ta diyaliz tedavisi gören hastaları taşıyan diyaliz aracını rüzgar devirdi.

Kars'ta diyaliz tedavisi gören hastaları taşıyan diyaliz aracını rüzgar devirdi. Kazada 6'sı diyaliz hastası olmak üzere 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Kars'ın Digor ve çevre köylerde bulunan diyaliz hastalarını evlerinden alarak hastaneye getiren ve tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakan diyaliz aracını Ölçülü köyü mevkisinde rüzgar devirdi. Kazada 1'i şoför, 1'i hasta yakını olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine, 3'ü ise Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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