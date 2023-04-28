Kars'ta Hayvan Pazarı'nda ilk gün bereketi

Kars'tan Türkiye'nin birçok şehrine 60 milyon liralık hayvan sevkiyatı yapıldı. Hayvan Pazarı'nın 1 ay süreden sonra yeniden açılması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin farklı illerinde görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Kars'ta da kapatılan hayvan pazarları karantinanın kaldırılmasıyla birlikte yeniden açıldı.

Kars Hayvan Pazarı'na gelen hayvan üreticileri, ilk günden yaklaşık 60 tır büyükbaş hayvanın Türkiye'nin çeşitli şehirlerine sevkini yaptı. Tırlara yüklenen hayvanlar; İstanbul, Mersin, Kayseri, Ankara, Bursa'ya gönderilmek üzere yola çıktı.

“60 milyonluk hayvan sevki yapıldı”

Yaklaşık 1 aylık karantinanın ardından Hayvan Pazarı'nın açıldığını ifade eden hayvan üreticisi Resul Topkaya, “Hayvan Pazarı'nın açılması özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Kars, Ardahan, Iğdır tarafında büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bugün itibarıyla yaklaşık 60 milyona yakın bir para şehrimize girmektedir. Bu şehrimize büyük bir katkı sunmaktadır. Kars'ta fabrika, başka bir geçim kaynağımız olmadığı için hayvancılıktır bizim geçim kaynağımız. Pazarlar kapalı olduğu zaman otelcilerin işini etkilemektedir, lokantacıların işini etkilemektedir. Hepimiz ekmek yiyoruz. Tırcı yiyor, talaşçı yiyor, tarımcı yiyor, aldığımız köylüler yiyor yani bu genelleme olarak aslında bir döngüdür” dedi.

Öte yandan, Hayvan Pazarı'nın açılmasıyla birlikte hayvan üreticileri pazara koştu. Hayvanlarını tırlara yükleyen üreticiler, yapılan kontrollerin ardından hayvanlarını farklı illere gönderdi. Kars'tan ilk günde Türkiye'nin farklı illerine 60 tır büyükbaş hayvan gönderildi.