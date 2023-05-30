Kars'ta hükümlülerin el emeği göz nuru resimleri sergilendi

Kars'ta hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru ile yaptıkları resimler sergilendi.

Kars T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin yapmış oldukları resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

Bedesten Bölgesi'ndeki serginin açılışını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başsavcı Abdullah Amanvermez ve davetliler yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Başsavcı Abdullah Amanvermez, “Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutuklularımızın İş Yurtları Daire Başkanlığı'nın kurmuş olduğu kurslar çerçevesinde yapmış oldukları el ürünleri, buradaki faaliyetlerin gözle görülür neticeleri yanında infaz aşamasında çok büyük katkıları var. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Burada Başsavcılığımızın organizesiyle ve katkılarıyla hükümlü ve tutuklularımızın eserlerinden oluşan resim sergisini açacağız. Geçen hafta tekstil atölyesinin açılışını yapmıştık. Oradaki hükümlülerimizin, tutuklularımızın üretici olması, bir şeyler ortaya çıkarması, el emeklerini ortaya çıkarması hem onları üretici bir insan olma yönünden adım atmalarına neden oluyor. Hem de tabii ki sosyal hayatta toplumumuzla kaynaşmaları yönünde önemli katkılar sağlıyor. Bu anlamda bu tür faaliyetlerin, bu tür eserlerin ortaya çıkarılmasının çok kıymetli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Açılışı yapılan sergi davetliler tarafından gezildi. Sergi de hükümlülerin yapmış oldukları resim ve el sanatları sergilendi.