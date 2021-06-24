Kars'ta huzurlu sokaklar uygulaması

Kars'ta polis sokaklarda uygulama yaptı, yapılan uygulamalarda vatandaşlarda bilgilendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” kapsamında kentte park, metruk bina, internet kafeler denetlendi.

Yapılan uygulamada polis gençleri narkotik maddeler hakkında bilgilendirdi. Gençler ve çocukları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis kent genelinde başta metruk binalar olmak üzere park, kafe tek tek uygulama yaparken, bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.