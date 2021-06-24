İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta huzurlu sokaklar uygulaması

Kars’ta polis sokaklarda uygulama yaptı, yapılan uygulamalarda vatandaşlarda bilgilendirildi.

Kars'ta polis sokaklarda uygulama yaptı, yapılan uygulamalarda vatandaşlarda bilgilendirildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” kapsamında kentte park, metruk bina, internet kafeler denetlendi.


Yapılan uygulamada polis gençleri narkotik maddeler hakkında bilgilendirdi. Gençler ve çocukları dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Polis kent genelinde başta metruk binalar olmak üzere park, kafe tek tek uygulama yaparken, bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.