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Kars'ta iki araç çarpıştı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlar maddi hasar gördü.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlar maddi hasar gördü.


Kaza, Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi ve Şehit Yusuf Bey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.


Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi'nden gelen otomobil ile Şehit Yusuf Bey Caddesi'nden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.


Olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.


Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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