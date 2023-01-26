Kars'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

İŞ KUR Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, Devletin kurumlarının gerek İŞ KUR aracılığıyla gerekse diğer kurumlar aracılığıyla iş gücünün niteliğini yükseltmek, işsizliği azaltmak ve iş arayanlara yardımcı olmak için önemli kaynaklar ayırdığını belirtti.

Öksüz, “Tabii ki işsizliği bir günde önleme, kısa sürede tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil ancak bu programların, yapılan eğitimlerin orta ve uzun vadede işsizliğin önlenmesine, istihdamın artırılmasına katkı sunacağını görüyoruz. İl olarak tabi şunu da ifade etmemiz lazım; henüz çok sanayileşmiş bir il değiliz ama sanayisi hızla gelişen illerden biriyiz. Malumunuz bizim Organize Sanayi Bölgemiz var, oradaki işletmelerimiz tabi şehrin şartları içerisinde istihdam sağlıyorlar ama bizler bir tesis alanında ilave etmek suretiyle ki şu anda onun kamulaştırma işlemlerine başladık. Kamulaştırmalarını tamamlayıp, tahsis işlemini bitirdikten sonra ikinci tesis alanını da açacağız. Çok sayıda yatırım yapmak isteyen, burada çeşitli alanlarda tesis ve fabrika kurmak isteyen kişiler var. Bizden yer bekliyorlar, biz de buraları hızla tahsis etme düşüncesindeyiz. Mevcut yerimizde de birkaç tane boş parselimiz var gelen yatırımcılara açığız” dedi.

“Kars ekonomisin temel kaynakları turizm ve hayvancılık, ancak sanayimizi de mutlaka geliştirmeliyiz”

Türker Öksüz, Kars ekonomisin temel kaynaklarının turizm ve hayvancılık olduğunu ancak şehrin sanayisinin de üst noktaya taşınması gerektiğini ifade etti.

Vali Türker Öksüz, “Bir yandan bizim uluslararası ticaret noktalarının kavşağında olmamız, bir yandan ticaret imkanlarının her geçen gün gelişmesi, Lojistik Merkezimiz, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı ve bundan sonra inşallah başka gelişmeler de olacak onunla birlikte sanayileşme, ticaret hacmi noktasında daha ileri adımlar atmamız mümkün olacak. Yeter ki kurumlarımız yatırım yapmak isteyen kişilere gerekli desteği versin, onların önünü açalım, bizler de yatırım yapmak isteyen girişimcilerin, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik nitelikli personeli eğitebilelim ve hazır edebilelim. Çünkü firmalar geldikleri zaman örneğin tekstil ile ilgili fabrika kuracak birkaç yatırımcının ifadesi, “Ben fabrikayı kurarsam nitelikli işgücü bulabilir miyim?” ilk sordukları soru bu. Dolayısıyla bizim de yatırımcıların sorularına hazır olmamız lazım. Kars'ta en son bir ayakkabı fabrikası kuruldu. Bir girişimcimiz fabrikasını İstanbul'dan Kars'a nakletti. Onlar da aynı taleplerle bize gelmişlerdi. Şu anda bir yandan mülakatları devam ediyor, bir yandan da ayakkabı tabanlarını üretiyorlar. Dolayısıyla tüm girişimcilerin ortak talebi nitelikli işgücü. Bizler de bu toplantılarla buna yönelik katkı ve uygulamalarla destek olmamız lazım. 2023 yılının hayırlı olmasını, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini ve toplantımızın da başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün faaliyetleri ile ilgili de bilgiler veren Öksüz, “2022 yılında 1 meslek edindirme kursuna 25 kadın kursiyer katılmış ve program sonunda 13 kursiyer istihdam edilmiştir. 162 İşbaşı Eğitim Programı düzenlediğimiz işgücü yetiştirme programlarımıza toplam 338 kişi katılmıştır. Programları başarı ile tamamlayan katılımcıların 147'si istihdam edilmiştir. Katılımcılara toplamda 10.421.484,92 TL ödeme yapılmıştır. 2022 yılında düzenlediğimiz Toplum Yararına Programlardan (TYP) 608 kadın, 725 erkek olmak üzere bin 333 kişi faydalanmış olup, katılımcılara toplamda 29.736.978,00 TL ödeme yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde Aktif İşgücü Hizmetleri Programlar kapsamında katılımcılara Toplam 40.446.785,48 TL ödeme yapılmıştır. 2022 yılı içerisinde Engelli ve Eski Hükümlü Hibe proje desteği kapsamında projeleri uygun görülen 5 Eski Hükümlü proje sahiplerine toplamda 288.322,00 TL ödeme yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra yapılan gündem maddeleri görüşüldü. Görüşülen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.