Kars'ta İlköğretim Haftası etkinliği

Kars'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen program da Vali Vekili Mehmet Zahit Doğu ilk ders zilini çaldı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy İlkokulu program düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, Kafkas folklor ekibinin gösterisi ise beğeni kazandı.

Programın açılışında konuşan Vali Vekili Mehmet Zahit Doğu, “Bir eğitim öğretim yılının daha başındayız. Tabi geçtiğimiz süreç, salgın süreciyle kimi zaman yüz yüze, kimi zaman uzaktan eğitimle tamamladığımız bir süreç oldu. çok şükür aşının gücüyle ve salgının kısmen kontrol altına alınmasıyla birlikte hasret kaldığımız, aslında hasret kalan çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılını 6 Eylül'de vira bismillah deyip başlattık” dedi.

Doğu, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizi ve ilimizi de etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle uzun bir süre eğitim öğretimimizde kesintiler oldu. ancak hem okul idarecilerimizin özverili yaklaşımları, hem öğretmenlerimizin özverili yaklaşımları, bu süreçte velilerimizin göstermiş olduğu gayretler ve yavrularımızın okul okumaya, öğrenmeye olan istek ve arzuları bu süreci çokta yara almadan atlatmamızı sağladı” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İlköğretim Haftası'nın ilk ders zilini Vali Vekili Mehmet Zahit Doğu ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay birlikte çaldı. Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıflarını doldurdu.