Kars'ta inşaat temelinden top mermisi çıktı

Kars'ta, bir inşaatın temel kazısı sırasında Osmanlı-Rus Savaşından kalmış olduğu tahmin edilen 1 adet patlamamış top mermisi bulundu.

Olay, Halitpaşa Mahallesi'nde yapılan bir inşaat temel kazısı sırasında meydana geldi. Şahin Ordukaya'ya ait bir inşaatın temel kazısı sırasında işçiler patlamamış top mermisi buldu. İşçilerin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirilen top mermisi, bomba imha ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.