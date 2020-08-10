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Kars'ta işletmeler KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında bilgilendirildi

Kars’ta KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında işletmeler bilgilendirildi.

Kars'ta KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında işletmeler bilgilendirildi.


KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, kent genelinde işletmeleri ziyarete ederek KOBİ Gelişim Destek Programı'nı anlattı. Aktaş, işletme sahiplerinden KOBİ Gelişim Destek Programı'ndan yararlanmalarını istedi.


KOSGEB'in işletmelere sağladığı kolaylıkları en ince ayrıntısına kadar anlatan Aktaş, Kars'ta faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi için bu programın bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Aktaş, KOBİ Destek Programı ile ilgili detaylı bilginin KOSGEB Kars İl Müdürlüğü uzman personelinden alınabileceğini kaydetti.


Bir süre işletme sahipleriyle sohbet eden KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, işletme sahiplerini KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında aydınlattıklarını sözlerine ekledi.

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