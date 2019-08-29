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Kars'ta jandarma kaçak avcıları suçüstü yakaladı

Kars’ta, jandarma ekipleri kaçak avcılık yapanlara göz açtırmıyor.

Kars'ta, jandarma ekipleri kaçak avcılık yapanlara göz açtırmıyor.


Selim Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda kaçak av yapan 2 kişi tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma düzenlediği operasyonda, Kaçak avlanan iki kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarma kaçak avcılar tarafından avlanan Ulu Doğan ve güvercinleri muhafaza altına alarak, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulu Doğan ve güvercinleri telsim alarak tedavilerini yaptırmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Ulu Doğan ve güvercinler burada tedavi altına alındı.


Kaçak av yapan ve jandarma tarafından suçüstü yakalan 2 kişi hakkında DKMP Kars Şube Müdürlüğü'nce yasal işlem yapıldı. DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcıların avda kullandıkları çok sayıda tuzak, ağ ve çeşitli malzemelere el koydu.


Öte yandan Kars'ta özellikle av sezonun başlamasıyla birlikte jandarma ve DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince sürekli denetim yapılacağı bildirildi.

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