Kars'ta Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor

Jandarma, Kars'ın Selim ve Digor İlçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suç üstü yakaladı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca, alınan bir ihbar üzere yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda, Selim İlçesi Laloğlu Köyü mevkiinde 1, Digor İlçesi Derinöz Köyü Kurudere mevkiinde 5 şüpheli izinsiz kazı yaptıkları sırada suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Kazı esnasında kullanılan malzemelere el koyan jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların işlemleri sürüyor.