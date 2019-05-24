Kars'ta jandarma sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor

Kars'ta, jandarma ekipleri sigara kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yurt dışından kaçak yollarla Kars'a kaça sigara getirileceği bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Kağızman Akçay Köyü Köprübaşı mevkinde yapılan yol kontrolleri yapan jandarma ekipleri, önceden bilgileri alınan kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan jandarma, tuhafiye malzemelerinin arasına yapılan özel bölmelere gizlenmiş vaziyette Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen 6 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Ele geçirilen kaçak sigaraları muhafaza altına alan jandarma ekipleri şüpheli kamyonet sürücüsünü de gözaltına aldı. Jandarma Karakolu'na getirilen şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlatıldı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.