İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta jandarma sikke ele geçirdi

Kars’ta jandarma yaptığı çalışmalarda 28 sikke ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Kars'ta jandarma yaptığı çalışmalarda 28 sikke ele geçirerek muhafaza altına aldı.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 312 jandarmanın katılımı ile “Türkiye Huzur Güven Uygulaması” yapıldı.


Yapılan uygulamada, 152 umuma açık yer, 9 park ve bahçe, 24 metruk bina ile 965 aracın kontrol edildiği uygulamada bin 782 kişinin sorgulaması yapıldı.


Uygulamada, yoklama kaçağı 4, bilişim sistemi kullanmak suretiyle hırsızlık suçundan 1, uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, bulundurmak, kabul etmek suçundan 1 olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı.


Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, ayrıca 28 adet sikke ile 30 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanun ve 5607 sayılı Kaçakçılık İle Mücadele Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.


Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.