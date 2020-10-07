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Kars'ta jandarma trafik uygulamaları devam ediyor

Kars’ta 154 jandarmanın katılımıyla uygulama yapıldı.

Kars'ta 154 jandarmanın katılımıyla uygulama yapıldı. Uygulamada kusurlu görülen sürücülere 25 bin 552 lira ceza kesildi.


Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca 154 jandarmanın katılımıyla radarlı hız kontrol denetimi, yük-yolcu tarım işçisi taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik “Türkiye Özel Trafik Denetimi”nde 2 bin 179 araç kontrol edildi.


Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, 23'ü hız kurallarına uyamamak, 7'si emniyet kemeri takmamak 12'si diğer trafik kuralı ihlalleri olmak üzere toplam 42 araca 25 bin 552 TL trafik idari para cezası kesildi.


Uygulama kapsamında ayrıca 1 araç trafikten men edilirken, 1 yakalamalı hacizli araç ve 1 Yoklama Kaçağı yakalandı.


Uygulamada sürücülerden trafik kurallarına uymaları istenirken, sürücüler Covid-19 tedbirleri hakkında da bilgilendirildi.

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