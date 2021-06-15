Kars'ta jandarmadan huzur uygulaması

Kars'ta 232 jandarmanın katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 232 jandarmanın katılımıyla ‘Huzur Güven Uygulaması' yapılırken, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada dosta güven, düşmana gözdağı verildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde yapılan uygulamada, bin 430 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 hırsızlık, 1 uyuşturucu ticareti yapma suçundan arana ve 3 yoklama kaçağı olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı. 1 kayıp çocuk bulunarak ailesine teslim edildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 14 araç sahibine 17 bin 485 lira idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.