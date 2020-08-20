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Kars'ta jandarmadan kenevir operasyonu

Kars’ta jandarma ekipleri 5 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 bin 70 adet kök kenevir ele geçirdi.

Kars'ta jandarma ekipleri 5 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 bin 70 adet kök kenevir ele geçirdi.


Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda 5 ayrı adreste kök kenevir olduğu bilgisini aldı.


Bunun üzerine harekete geçen jandarma önceden belirlediği 5 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toplam 3 bin 70 adet kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan kenevirler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi.


Öte yandan olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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