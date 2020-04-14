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Kars'ta jandarmadan radarlı trafik uygulaması

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan radarlı özel trafik uygulamasında hız kurallarına uymayan 58 araca toplam 18 bin 254 lira ceza kesildi.

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan radarlı özel trafik uygulamasında hız kurallarına uymayan 58 araca toplam 18 bin 254 lira ceza kesildi.


Kars İl Jandarma Komutanlığı 62 jandarmanın katılımı ile hız yapan araçlara yönelik “Türkiye Özel Trafik Denetimi (Radarlı Özel Trafik Uygulaması) yaptı. Yapılan uygulamada bin 105 araç kontrol edildi.


Uygulamada jandarma ekiplerince 58 araca hız kurallarına uymamaktan toplam 18 bin 254 TL trafik idari para cezası kesilirken, sürücüler ise kurallara uymaları konusunda uyarıldı.


Öte yandan Jandarmanın kent genelinde uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

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