Kars'ta jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Kars'ta jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlarda şüpheli 11 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Uyuşturucu ile Mücadele çerçevesinde düzenlenen ayrı ayrı 9 operasyonda 77 gram metamfetamin, 33 gram esrar, 33 sentetik ecza hap, 7 gram skunk maddesi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda şüpheli 11 kişi gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem yapılan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma halkımızın huzur ve güveni, asayişin temini için mevzuatın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam edecektir” denildi.