İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta Jandarma'dan yolcu otobüslerine uygulama

Kars’ta jandarma ekiplerince yolcu otobüslerine yönelik uygulama yapıldı.

Kars'ta jandarma ekiplerince yolcu otobüslerine yönelik uygulama yapıldı.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca 132 jandarmanın katılımıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar kontrol edildi.


Yapılan uygulamada, 112'si şehirlerarası yolcu taşıyan araç, 919'u diğer araç olmak üzere toplam 931 araç denetlendi. Uygulamada 27 araca 5'i şehirlerarası yolcu taşıyan araç 22'si diğer araç toplam 26 bin 955 TL idari para cezası kesildi, 11 araç trafikten men edildi.


Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.