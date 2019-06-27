Kars'ta kablo hırsızları yakayı ele verdi

Kars'ta Okul inşaatı ve Beylerbeyi Sarayı'ndan 12 bin lira değerindeki kablo hırsızlığının şüphelileri yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Halitpaşa Mahallesi DSİ Yerleşkesi karşısında yapımı devam eden okul inşaatı ile Kaleiçi Mahallesi Kale Altı mevkinde restorasyon işlemleri devam eden Beylerbeyi Sarayı inşaat sahasında meydana gelen 12 bin lira değerindeki kablo hırsızlığı olaylarının şüphelileri yakayı ele verdi.

Hırsızlık Büro ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hırsızlık olayını gerçekleştiren ve hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen şüpheli 7 kişi suç eşyası bakır kablolar ile birlikte yakalanarak göz altına alındı.

Suç eşyasını satın alan V.P. ve M.P. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden B.Ç . doğrudan, Ü.Ç., Ş.K., A.Y. ve S.B. ise müştekilere ait zararı karşıladıklarından dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.