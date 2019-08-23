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Kars'ta kaçak akaryakıt operasyonu

Kars’ta polisin düzenlediği operasyonda 31 bin 268 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kars'ta polisin düzenlediği operasyonda 31 bin 268 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak akaryakıt satışının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.


KOM ekipleri, Kars Ardahan Yolu üzerinde faaliyet göstermeyen ve daha önceden mühürlenen bir akaryakıt istasyonuna operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 31 bin 268 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda 3 adet metal depo, 1 adet dalgıç pompa, 2 adet akaryakıt sayacı, 5 adet değişik ebatlarda aktarımda kullanılan hortum ve 2 adet pompa tabancası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili olarak 2'si Azerbaycan uyruklu olmak üzere şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevke edildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakılırken, 1 şüpheli is adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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